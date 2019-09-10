Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Çay Mahallesi'ndeki birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Vedat Kuru, burada çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'nın yanına gitti. Vedat Kuru, yanındaki poşette gizlediği pompalı tüfeği çıkartıp, Abdikarimova'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Abdikarimova kanlar içinde yere yığılırken, Vedat Kuru, pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Abdikarimova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil zanlısının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Kuru'nun ifadesinde, Abdikarimova ile sevgili olduklarını ve zaman zaman birlikte yaşadıklarını söyleyerek, "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, fakat beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de dün akşam pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Vedat Kuru, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. (DHA)

