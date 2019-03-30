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Genç kadını tabancayla vurup, kaçan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, iki hafta önce Fidan Barboros'u (25) sokakta tabancayla yaraladıktan sonra kaçan Gökhan Türkmen (36), polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Genç kadını tabancayla vurup, kaçan şüpheli yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, iki hafta önce Fidan Barboros'u (25) sokakta tabancayla yaraladıktan sonra kaçan Gökhan Türkmen (36), polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 15 Mart'ta merkez Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Gökmen Türkmen, aralarında husumet bulunan Fidan Barboros ile sokakta tartışmaya başladı. Türkmen, Barboros'a tabanca ile ateş ettikten sonra Ömer Y. (51) ve Yasin B.'nin (39) içinde bulunduğu 06 ENY 97 plakalı otomobille kaçtı. Yaralanan genç kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ömer Y. ile Yasin B.'yi kısa sürede yakaladı. Gökhan Türkmen de olaydan 15 gün sonra Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki evinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, bir otomatik tabanca ve 59 adet tabancaya ait mermi ele geçirildi. Gökhan Türkmen'in ayrıca, 6 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Ömer Y. ve Yasin B. serbest bırakılırken, Gökhan Türkmen, adliyeye sevk edildi. Fidan Barboros'un ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.
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Genç kadını tabancayla vurup, kaçan şüpheli yakalandı

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