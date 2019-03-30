Genç kadını tabancayla vurup, kaçan şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI\nKayseri'de, husumetli oldu\u011fu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan G\u00f6khan T\u00fcrkmen (36), Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ndeki i\u015flemlerin ard\u0131ndan sevk edildi\u011fi adliyede tutukland\u0131.Asans\u00f6rde korkun\u00e7 anlar! Bir anda hareket edince...Ad\u0131yaman'da 2 otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 2 yaral\u0131\u0130\u015fkenceden \u00f6len Osman \u00c7\u0131nar'\u0131n a\u011fabeyi ile karde\u015fi yak\u0131nlar\u0131na teslim edildi
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