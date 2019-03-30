HABER

Genç kadını tabancayla vurup, kaçan şüpheli yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 20:12 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kayseri'de, husumetli olduğu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan Gökhan Türkmen (36), Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI
Kayseri'de, husumetli olduğu Fidan Barboros'u (25) tabancayla vurarak yaralayan Gökhan Türkmen (36), Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralıAdıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İşkenceden ölen Osman Çınar'ın ağabeyi ile kardeşi yakınlarına teslim edildiİşkenceden ölen Osman Çınar'ın ağabeyi ile kardeşi yakınlarına teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyor

Paylaşılamayan 182 yıllık konağın önüne kurduğu çadırda yaşıyor

Donmak üzereyken bulduğu köpeği kilometrelerce kucağında taşıdı

Bu halde buldu! Kilometrelerce kucağında taşıdı

Ümraniye'de site bahçesinde erkek cesedi bulundu

Ümraniye'de site bahçesinde erkek cesedi bulundu

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.