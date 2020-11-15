HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kadını takip edip taciz eden şahıs yakalandı

Genç kadını takip edip taciz eden şahıs yakalandı

15.11.2020 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde takip ettiği genç kadını taciz eden şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde takip ettiği genç kadını taciz eden şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı. Şüphelinin bir başka cinsel taciz suçundan cezaevine girdiği ve denetimli serbestlik kapsamında salıverildiği belirlendi.
Edinilen bilgilere göre olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eski sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi.
Yolda yürüyen kadını takip edip, tenha bir noktada arkadan sarılarak tacizde bulunan şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin başta cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu kullanmak olmak üzere 12 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi eski sanayi sitesi mevkiinde gerçekleşti. İddialara göre polis merkezine gelerek tacize uğradığını belirten G.K. (20) adlı genç kadın, polise verdiği bilgide, sanayi yolunda yürüdüğü bir kişinin kendisini takip ettiğini fark ettiğini bunun üzerine hızlansa da arkasından gelen şüphelinin kendisine sarılarak yere düşürmeye çalıştığını aynı zamanda da elle tacizde bulunduğunu söyledi. Direnerek bağırdığını ve çevreden yardım istediğini belirten genç kadın bunun üzerine tacizcinin kendisini bırakarak geldiği yöne doğru kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu.
İfadeden yola çıkan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları ile iş yerlerine ait kameraları tek tek incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, G.K.’ye cinsel saldırıda bulunan şahsın, başta cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu kullanmak olmak üzere 12 ayrı suçtan kaydı bulunan Emre Ö. (33) olduğu belirlendi. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen polis ekipleri taciz zanlısını gözaltına aldı.
Yapılan araştırma ve sorgulama sonucu Emre Ö.’nün en son yine cinsel taciz suçundan hükümlü olduğu ve yakın zamanda denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı tespit edildi. Şüpheli Emre Ö. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce cinsel saldırı suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anı kamerada
Emre Ö.’nün G.K.’ye saldırarak taciz ettiği anlara ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Emre Ö.’nün bir süre takip ettiği genç kadına tenha bir noktada arkasından yaklaşarak saldırdığı, G.K.’nin direnmesi üzerine geldiği yöne doğru hızla kaçtığı görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Tarihi Vaniköy Camii’nde yangınTarihi Vaniköy Camii’nde yangın
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Koronavirüse karşı 'iki hafta tam kapanma' önerisi

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

Antalya'da deniz keyfi, Denizli'de ise yılın ilk karı

Antalya'da deniz keyfi, Denizli'de ise yılın ilk karı

Son dakika haberi: Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın

Tarihi Vaniköy Camii’nde yangın

Kırmızı listedeki İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpederden aynı gün acı haber

Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpederden aynı gün acı haber

Yozgat'ta feci kaza! 2 polis memuru hayatını kaybetti

2 polis memuru hayatını kaybetti

Kritik uyarı geldi! 'Temaslınızı saklamak pandemiyi uzatır'

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.