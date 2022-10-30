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Genç kadını yere yatırıp dehşet saçtı! 10 gün önce canlı yayında yüzleşmişler: Çıplak görüntülerimi...

30.10.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 57 yaşındaki E.D. bir süre beraber yaşadıktan sonra ayrıldığı 2 çocuk annesi 32 yaşındaki C.A.'yı boğazından bıçakladı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken E.D.'nin 10 gün önce katıldığı bir televizyon programında C.A.'yla yüzleştiği ortaya çıktı. Genç kadın programda "Benim çıplak görüntülerimi kullanarak şantaj yaptı" dedi.

Genç kadını yere yatırıp dehşet saçtı! 10 gün önce canlı yayında yüzleşmişler: Çıplak görüntülerimi...

Edirne'de E.D., bir süre beraber yaşadıktan sonra ayrıldığı C.A.'yı bir çay bahçesinde boğazından bıçaklayarak yaraladı. Kadının çığlık seslerine koşanlar E.D.'yi etkisiz hale getirirken genç kadın hastaneye kaldırıldı. C.A. ile E.D'nin 10 gün önce canlı yayında yüzleştikleri, genç kadının "Çocuğu aldırmayı planladık ama olmadı. Benim çıplak görüntülerimi kullanarak şantaj yaptı. Yeri geldi beni dövdü" dediği ortaya çıktı.

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YERE YATIRIP BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Edirne'de yaşayan 6 çocuk babası E.D., bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı C.A.'yı iddiaya göre takibe aldı. Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Polis Parkı'nda yanında 10 yaşında oğlu bulunan C.A.'nın karşısına çıkan E.D., kadınla tartışmaya başladı. Bu sırada kadını yere yatıran E.D., yanındaki bıçakla boğazından bıçakladı. C.A.'nın çığlık seslerini duyanlar, olay yerine koşarak E.D.'ye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, E.D.'yi gözaltına alırken, yaralanan C.A., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. C.A.'nın oğlunu ise polis ekipleri ve vatandaşlar sakinleştirdi.

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"NE BULDUYSAM ONLARLA TAMPON YAPMAYA ÇALIŞTIM"

C.A.'ya ilk müdahalesini yapan vatandaşlardan Olcay Bakkalcı, "Tam evimden çıkmak üzereydim, bir çığlık duydum. Olay yerine zaten 20 metre uzaklıkta oturuyorum. Baktım bir adamla genç bir bayan arasında arbede yaşanıyor. O sırada hemen gelip müdahale ettik. Kızın ensesinde çok derin bir bıçak izi vardı. Çok şiddetli kanaması vardı. Eşimle beraberdik. Kadının yanında çocuğu da vardı. Eşim de çocuğunu alıp bölgeden uzaklaştırdı. Ben de elime ne bulduysam onlarla tampon yapmaya çalıştım. Çok büyük bir şans diyebilirim, burası emniyet müdürünün evinin hemen karşısında. Evin koruması olan polis arkadaşımız hemen olay yerine geldi ve telsizle anons edince tüm ekipler buraya geldi" diye konuştu.

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TELEVİZYON PROGRAMINDA YÜZLEŞMİŞLER

E.D.'nin, bir süre önce bir televizyon programına çıkarak kendisini terk ettiğini belirttiği C.A.'yı ve ondan olduğunu iddia ettiği çocuğunu aradığı öğrenildi. Programda 10 gün önce yüzleştirilen ikili, burada gergin anlar yaşadı. C.A., E.D.'nin elinde kendisiyle ilgili cinsel içerikli görüntüler olduğu ve tehdit ettiğini iddia etti. Programda ikili arasında C.A.'nın 5 ay önce dünyaya getirdiği bebeğin kimden olduğu tartışması da çıktı. E.D. çocuğun kendisinden olduğunu iddia edip, "Hamile olduğundan ben şüphelendim, doktora götürdüm, kendisinin hamile olduğu ortaya çıktı. Çocuğu aldırmak için özel hastaneden randevu aldım ama kendisi tek böbrekli olduğu ve masada kalacağından korktuğum için çocuğu aldırmadık. Ben doğum günü hastaneye bile gittim, baba olacağımı düşünerek" diye konuştu.

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"ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİMİ KULLANARAK..."

C.A.'nın ise programda bebeğin E.D.'den olmadığını belirterek, "Ben bu süreçte 'kafanda bir şüphe olmasın, bu çocuk senden değil' dedim. Çocuğu aldırmayı planladık ama olmadı. Benim çıplak görüntülerimi kullanarak şantaj yaptı. Yeri geldi beni dövdü" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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