Genç kadının attığı tokat çarşıyı karıştırdı

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’deki Uzun Çarşı’da Ekim 2019’da meydana gelen olayda F.E. isimli kadın, dükkanın önünde cep telefonu ile uğraşan Muzaffer Çalışır’a arkadan yaklaşarak ensesine tokat attı. Muzaffer Çalışır, F.E.’ye tepki gösterirken aynı çarşıda dükkanı bulunan F.E.’nin kardeşi Y.E. de tartışmaya karışınca kavga çıktı.

Çıkan kavgada F.E. ve kardeşi Y.E., Muzaffer Çalışır’a yumruklarla saldırmaya çalıştı. Çıkan kavgada F.E., bir dükkanın önünde bulunan küçük küreği alarak Muzaffer Çalışır’a savurdu. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

'MAĞDUR OLDUM'

Olay sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunan Muzaffer Çalışır, F.E. ile aralarında husumet bulunduğunu ve ’tehdit ve hakaret’ suçundan kendi aleyhine mahkemece tedbir kararı alındığını ve bu kararı ihlal ettiği için 3 gün cezaevinde kaldığını anlatarak, "Bundan dolayı haklı olduğum olaydan dolayı mağdur durumdayım. İki komşunun arasındaki tartışmada aracı olmaya çalıştım. Aralarında husumet olmaması için aracı oldum. Bu olay sonrasında komşum olan şahısların beni takip ettiğini gördüm. Ben mağdurum. Şu anda adli süreç devam etmekte. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

(İHA)

