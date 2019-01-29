Genç kadının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Aynur Kalay, bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen hastalara umut oldu. Kalay’ın 2 böbreği ve karaciğeri, Adana ile Elbistan’daki hastalara nakledilecek.

Edinilen bilgilere göre, 25 Ocak’ta meydana gelen olayda; 25 yaşındaki Aynur Kalay’dan haber alamayan yakınları, kapıyı kırarak girdikleri evde genç kadını yerde hareketsiz halde buldu. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen Kalay, hemen özel otomobille Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Kalay, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. 4 gündür yoğun bakımda tutulan Kalay’ın, akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların, eşi ve aile fertleri ile organlarının bağışlanması yönündeki görüşmesinden olumlu sonuç çıkınca operasyonu yapmak için Adana’dan gelen özel ekip Kahramanmaraş’a geldi. Kalay’ın bağışlanan organları, yaklaşık 5 saatlik operasyonun ardından belirlenen hastalara nakledilmek üzere alındı.

Kalay’ın 2 böbreği ve karaciğeri operasyonla alınarak, karaciğer ve böbreklerden 1’i Adana’da nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere götürüldü. Kalay’ın diğer böbreği ise Elbistanlı bir hastaya nakledilmek üzere KSÜ Organ Nakil Merkezine gönderildi.

1 yıl önce evlendiği öğrenilen Kalay’ın cenazesinin işlemlerin ardından Elbistan’a getirilerek defnedileceği öğrenildi.

