HABER

Genç kadının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Aynur Kalay, bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Genç kadının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Aynur Kalay, bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen hastalara umut oldu. Kalay’ın 2 böbreği ve karaciğeri, Adana ile Elbistan’daki hastalara nakledilecek.
Edinilen bilgilere göre, 25 Ocak’ta meydana gelen olayda; 25 yaşındaki Aynur Kalay’dan haber alamayan yakınları, kapıyı kırarak girdikleri evde genç kadını yerde hareketsiz halde buldu. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen Kalay, hemen özel otomobille Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Kalay, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. 4 gündür yoğun bakımda tutulan Kalay’ın, akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların, eşi ve aile fertleri ile organlarının bağışlanması yönündeki görüşmesinden olumlu sonuç çıkınca operasyonu yapmak için Adana’dan gelen özel ekip Kahramanmaraş’a geldi. Kalay’ın bağışlanan organları, yaklaşık 5 saatlik operasyonun ardından belirlenen hastalara nakledilmek üzere alındı.
Kalay’ın 2 böbreği ve karaciğeri operasyonla alınarak, karaciğer ve böbreklerden 1’i Adana’da nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere götürüldü. Kalay’ın diğer böbreği ise Elbistanlı bir hastaya nakledilmek üzere KSÜ Organ Nakil Merkezine gönderildi.
1 yıl önce evlendiği öğrenilen Kalay’ın cenazesinin işlemlerin ardından Elbistan’a getirilerek defnedileceği öğrenildi.

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
(Özel) Yakın köylüleri tarafından dolandırıldılar(Özel) Yakın köylüleri tarafından dolandırıldılar
Yenilmez: "Çekilen acılar anlatılmıyorsa çocuklarınız başkalarının hikayeleriyle büyür"Yenilmez: "Çekilen acılar anlatılmıyorsa çocuklarınız başkalarının hikayeleriyle büyür"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal! Bebekler karıştı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sinema sektörü temsilcileri bir araya geldi

Beştepe'de sinema zirvesi

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.