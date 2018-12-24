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Genç kadının korkunç ölümü! Elektrikli battaniye ile uyumak sonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 00:13 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde elektrikli battaniye ile uyuyan kadın akıma kapılarak öldü

Genç kadının korkunç ölümü! Elektrikli battaniye ile uyumak sonu oldu

Olay, Uludere ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrikli battaniye ile uyuyan Gurbet Paksoy’un (30) hareketsiz yattığını gören yakınları, durumdan şüphelendi. Paksoy’u uyandırmaya çalışan yakınları, hayatını kaybettiğini fark etti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paksoy’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, Paksoy’un battaniyedeki akıma kapıldığı belirlendi.

KAYMAKAMLIK UYARDI

Uludere Kaymakamlığı sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda, "Dün gece Yeşilyova Mahallemizde elektrikli battaniye kullanan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Uludere Kaymakamlığı olarak merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Kış mevsiminde bulunduğumuz şu dönemlerde vatandaşlarımızın elektrikli ısıtıcı, battaniye, klima ve su ısıtıcısı gibi elektrikli cihazları kullanırken daha dikkatli olması gerekiyor. Yaşanabilecek faciaların önüne geçebilmek amacıyla vatandaşlarımızın duyarlı olması büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak elektrikli battaniye Uludere

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