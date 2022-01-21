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  4. Genç kadının korkunç sonu! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Genç kadının korkunç sonu! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

21.01.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda yaşanan olayda 1 çocuk annesi genç kadının telefonlarını açmaması üzerine şüphelenen koca, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Eşini doğal gaz borusuna asılı halde bulan adamın çığlıklarını duyan komşuları ise hemen polisi aradı.

Genç kadının korkunç sonu! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Tüyler ürperten olay olay, dün saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Talat Paşa Cami Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi A.K. eşinin telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine şüpheye kapılan koca eve geldi. Eve giren koca, eşi A.K.'yi doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Adamın çığlıklarını duyan komşular olay yerine gelirken, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan incelemelerden sonra A.K.'nın (35) hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve evde incelemelerde bulundu. Genç kadının cansız bedeni daha sonra cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Genç kadının kesin ölüm sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

(İHA)

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Beyoğlu
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