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Genç kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 12:00 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, yolun karşına geçmeye çalışan kimliği belirsiz genç kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, yolun karşına geçmeye çalışan kimliği belirsiz genç kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi. Hidayet Kaya (50) yönetimindeki 20 M 0615 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Minibüsün altında kalan yaya, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazanın ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan genç kadının kaza yerinde öldüğü belirlendi. Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından, genç kadının cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Kaya, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç kadına, yolcu minibüsünün çarpması ve yaklaşık 10 metre sürüklemesi yer aldı.

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