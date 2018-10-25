HABER

Genç kadının öldürülmesiyle ilgili yeğeni tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 19:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Havva Çay'ın (27), 3 çocuğuyla beraber yaşadığı evinde, aynı apartmanda oturan babası tarafından ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden yeğeni H.G.

Genç kadının öldürülmesiyle ilgili yeğeni tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Havva Çay'ın (27), 3 çocuğuyla beraber yaşadığı evinde, aynı apartmanda oturan babası tarafından ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden yeğeni H.G. (18), tutuklandı.
Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak'ta meydana geldi. Bekar olan 3 çocuk annesi Havva Çay'dan haber alamayan babası, üst katında oturan kızının kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri giren baba, kızı Havva Çay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Çay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay'ı kimin öldürdüğünü belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu düşünülen, Havva Çay'ın yeğeni H.G. ile diğer şüpheliler K.G. (39), R.Ç. (60) ve O.G. (16) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklanırken, O.G. ve K.G. adli kontrol şartıyla, R.Ç. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Genç kadının öldürülmesiyle ilgili yeğeni tutuklandı

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlikMuhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik
Adana'da sağanakta devlet hastanesinin tavanından sular aktıAdana'da sağanakta devlet hastanesinin tavanından sular aktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de sokak ortasında dehşet!

Denizli'de sokak ortasında dehşet!

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'tan 'magandalara müdahale' emri

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'tan 'magandalara müdahale' emri

Denizli'de kar yağışı şaşkınlığı! Her yeri beyaza bürüdü

Denizli'de kar yağışı şaşkınlığı! Her yeri beyaza bürüdü

Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Antalya'ya akın ettiler! 4 gün 4 gece sürdü, maliyeti tam 1.5 milyon dolar

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

Atatürk'ün Eczanesi müze olarak açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.