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Genç kadının ölümü ile ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

10.03.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta dün gece yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi adliyeye sevk edildi.

Esenyurt’ta dün gece yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi adliyeye sevk edildi. Genç kadının babası polise verdiği ifadede, kızının olaydan önce kendisini aradığını ve bu sırada zanlının "Ben bu kızı öldüreceğim" dediğini söyledi.
Dün gece Esenyurt’ta yaşanan olayda Sevcan Demir (33) isimli genç kadın, 4’üncü kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının sevgilisi Kenan D.’yi gözaltına aldı. Ekipler Demir ve sevgilisi Kenan D.’nin olay gecesi kavga ettiklerini, genç kadının kendisini banyoya kilitlediğini ve komşuların polisi arayarak ihbarda bulunduğunu belirledi. Ancak polis ekiplerini karşılayan genç kadının biraz alkol aldıklarını ve bir problem yaşamadığını söylediği öğrenildi. Polislerin ayrılmasından bir süre sonra ise yüksekten düşen genç kadın hayatını kaybetti. Demir’in 12 yaşındaki oğluna "Oğlum beni affet" yazılı bir not bıraktığı da tespit edildi.
Gözaltına alınan Kenan D., polise verdiği ifadesinde başka bir kadınla evli olduğunu ve Sevcan Demir ile de ilişkisi olduğunu söyledi. Eve gelip ayrılmak istediğini söylediği için Sevcan Demir ile kavga ettiklerini anlatan Kenan D., genç kadının intihar ettiğini öne sürdü.
Polis ekipleri, Sevcan Demir’in babasının ifadesine de başvurdu. Baba Demir, kızının ölmeden önce kendisini görüntülü aradığını, konuşma esnasında sevgilisi Kenan D.’nin araya girip "Ben bunu öldüreceğim" dediğini anlattı. İfade işlemleri tamamlanan Kenan D., Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Kenan D. gazetecilerin "Neden tartıştınız?" sorusuna "Ailevi meseleler" diyerek yanıt verdi.

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