Genç kadının telefonundaki mesajları görünce deliye dönmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Az bile yaptım

Avcılar merkez Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, bir kızın cep telefonuna mesaj atarak uyuşturucu satışı yapmaya çalışan F.Y.'ye araya giren Oğuzhan İ., mesajlaşmayı sürdürerek buluşmak için randevulaştı. Bağcılar'daki İSTOÇ'ta otomobil galerisi sahibi olan Oğuzhan İ. şüpheli F.Y.'yi görür görmezi dövmeye başladı. Dayak anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansırken Oğuzhan İ. şüpheli F.Y.'yi polise teslim etti.

''KIZIM DEĞİL KIZ ARKADAŞIM''

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamada, şüpheliye dayak atarken çevredekilere 'kızıma uyuşturucu satışı yapacaktı' diyen Oğuzhan İ.'nin poliste şüphelinin uyuşturucu satmaya kalktığı kadının kızı değil kız arkadaşı olduğunu söyledi. Hakkında 'Kasten Yaralama'dan işlem yapılan Oğuzhan İ., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 'Narkotik Madde Ticareti' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan şüpheli F.Y. ise adliyeye sevk edildi. Hakkında 'Kasten Yaralama'dan işlem yapılarak serbest bırakılan Oğuzhan İ. "Az bile yaptım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Oğuzhan İ. isimli kişi, genç kızın hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Elinden telefonu alarak mesajları okumaya başladı. Genç kadına bir kişinin uyuşturucu madde sattığını öğrenince şoke oldu. Oğuzhan İ. şüpheli ile mesajlaşmaya başladı. Bağcılar’dan motorla gelen şüpheli için apartmanın aşağısında pusu kurdu. Çevrede motorla tur atan şüphelinin arkasından yaklaşan Oğuzhan İ., bir anda motordan düşürerek dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlarda durumu görüp şüpheliyi dövmeye başladı.

DÖVEREK KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Sinirden deliye dönen Oğuzhan İ., tüm cadde boyunca şüpheliyi döverek karakola sürükledi. Çevredeki vatandaşlar araba ile destek olarak şahsı karakola götürdüler. Cadde üzerinde esnaf olan Yıldız Erden, “Adam kızının telefonunda, başkasının ona uyuşturucu sattığını yakalıyor. Şahıs kıza mesaj atıyor ‘Kaç tane getireyim?’ diye. Kızın babası da ’10 tane getir’ diye mesaj yazıyor. Adam, şahsa buranın adresini veriyor. Uyuşturucu satan çocuk Bağcılar’dan buraya geliyor. Motorla birkaç tur atıyor. O sırada adam telefonla konuşurken yüz yüze geliyorlar. Hemen yakalıyor çocuğu, ayağından sürükleyerek götürüyor. Tekme tokat çocuğu dövüyor. Buradaki esnaflar da çocuğu dövüyor. Adam polisi beklemeden, çocuğu döve döve karakola doğru götürdü” dedi.

(DHA/İHA)

