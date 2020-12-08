Genç kadının üç ayda Venezuela'da meyve satmaktan, Paris'te orkestra şefliğine yolculuğu

Başkent Caracas'ta hem hukuk öğrenimi görüyor hem de müzik çalışmalarını sürdürüyordu.

Ancak Marcano'nun yarışmaya giden yolculuğu da başarısı kadar harikulade.

Paris - Mozart Orkestrası'ndan Roman Fievet BBC'ye yaptığı açıklamada Marcano için "Müthiş bir kariyere sahip olacak, aşırı derecede yetenekli, çalışkan ve zeki bir genç kadın" dedi

Ama şimdi Latin Ameirkalı genç kadının selfie fotoğraflarında arka planda Eyfel Kulesi görünüyor ve Paris müzik çevrelerinde övgüyle karşılanıyor.

24 yaşındaki Marcano sadece üç ay önce, ailesinin Yaracuy kentindeki dükkanında meyve satıyordu.

Marcano BBC'ye yaptığı açıklamada "Orkestra şefliği ya da atölye çalışmalarına katılmak adına her fırsatı değerlendirdim" diyor.

Geçen yıl Mart ayında azmi ve Google'da yaptığı bir arama ona yeni bir kapı açtı.

"Bir orkestra şefliği yarışmasına katılma zamanının geldiğini düşünüyordum. Bilgisayarımda arama yaptım ve La Maestra'yı buldum" diyor.

"Sadece kadınların katılabildiği bir yarışma olması dikkatimi çekti."

Harika bir fırsat gibi görünüyordu ama üç haneli bir sorun ortaya çıktı. 180 dolarlık kayıt ücreti vardı.

Venezula'daki mali krizin başlıca etkilerinden biri, ulusal para birimi Bolivar'ın değerinin çok büyük oranda düşmesi oldu. Örneğin Eylül ayında ülkedeki asgari ücret 2 dolardan azdı.

Marcano "Bir hayali olan ve para yüzünden elllerinden kayıp giden her Venezuelalı gibi umutsuzluğa kapılmıştım" diyor.

"Ve kendinize şöyle diyorsunuz: Mümkün değil, belki bir dahaki sefere."

Venezuela'da 180 dolar küçük bir servet.

"50 dolar olsaydı da fark etmezdi. Yarışmayı çoktan unutmuştum ama aklımın köşesinde bir yerlerde duruyordu da."