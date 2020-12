Genç kadının üç ayda Venezuela'da meyve satmaktan, Paris'te orkestra şefliğine yolculuğu

Klasik müzik dergisine "İngilizce veya Framsızca konuşmuyor, ama müzik konuşuyor!" dedi.

"Glass'ın tek ihtiyaç duyduğu orkestrayla iletişim kurmaktı"

Marcano yarışmayı kazanamadı ama özel bir ödül aldı. En büyük ödülse, Paris'te eğitimine devam etmesi için yapılan bir dizi teklifti.

Yarışmadan sonra Venezuela'ya geri dönmeyi planlıyordu ama o zamandan beri daha önce sadece televizyonlarda gördüğü bir şehirde yaşıyor.

Marcano "Ne kadar burada kalacağım bilmiyorum ama her şeye hazırım" diyor.

Caracas ile karşılaştırdığında, Fransız başkentindeki rutinin kendisini şaşırttığını söylüyor.

Özellikle de süpermarketlerdeki temel gıda maddeleri fiyatları. Venezuelalılar hiperenflasyon ve artam yaşam pahalılığının sıkıntısını çekiyor.

"Venezuela'da sürekli stres altında yaşıyoruz çünkü fiyatlar her gün artıyor ama maaşınız artmıyor. Daha çok çalışmak, hayatta kalmanın bir yolunu bulmak için sürekli stres altındasınız" diyor.

