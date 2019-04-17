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Genç kaleci kansere yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:21 | Son Güncelleme

Gaziantep Süper Amatör Lig’in 1,5 yıldır kanser tedavisi gören genç kalecisi Yunus Samet Atalay hayatını kaybetti.İslahiyespor takım kalecisi ve İslahiye Fenerbahçespor Okulu kalecilerinden olan Yunus Samet Atalay, 1,5 yıl önce çıkacağı maç öncesi fenalaşarak gittiği hastanede kanser olduğu belirlenmişti.

Gaziantep Süper Amatör Lig’in 1,5 yıldır kanser tedavisi gören genç kalecisi Yunus Samet Atalay hayatını kaybetti.
İslahiyespor takım kalecisi ve İslahiye Fenerbahçespor Okulu kalecilerinden olan Yunus Samet Atalay, 1,5 yıl önce çıkacağı maç öncesi fenalaşarak gittiği hastanede kanser olduğu belirlenmişti. 1.5 yıldır tedavisi süren küçük kaleci, bugün hayatını kaybetti. Atalay, İslahiye Merkez Devrişi Camisinde kılınan öğle namazı sonrası İslahiye mezarlığında defnedildi.
Dualarla son yolcuğuna uğurlanan Yunus Samet Altay’ın tabutu Fenerbahçe ve İslahiyespor formaları ile örtüldü.

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü

Genç kaleci kansere yenik düştü
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