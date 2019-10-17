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Genç kanoculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:16 | Son Güncelleme

Adana Durgunsu Kano Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları, harekata katılan Mehmetçiklere moral vermek için gölde Türk Bayrağı açıp asker selamı verdi

Adana'da genç kanocular, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek için gölde Türk Bayrağı açıp asker selamı verdi.

Adana Durgunsu Kano Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri'nde bir araya geldi.

Sporcular, harekatta görev alan askerlere moral vermek amacıyla karada ve gölde Türk Bayrağı açıp asker selamı verdi.

Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, Mehmetçiklere destek vermek ve yakın zamanda Fransa ile Türkiye arasında oynanan maçta Türk milli takımı oyuncularının asker selamı vermesi nedeniyle yaşanan tartışmalara tepki göstermek amacıyla sporcularıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Mehmetçik'in yanında olduklarını kaydeden Akıllı, "Askerlerimizin tırnaklarına taş değmesin. Sağ salim ülkemize dönmelerini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sporculardan Göktürk Korkmaz, "Allah, askerlerimizin yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Doğa Güleken de dualarının Mehmetçik'le olduğunu kaydetti.

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