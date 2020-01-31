Genç, kanserden ölen babasının son hediyesi nedeniyle gözyaşlarına boğuldu!

ABD'nin Michigan eyaletinde kaydedilen görüntülerde Logan Kavaluskis isimli delikanlı arabanın arka koltuğunda otururken görülüyor.

Bu sırada gencin kucağına bir köpek yavrusu bırakılıyor ve yavrunun ölmeden önce babasının ona hediye ettiği belirtiliyor.

Gencin babası Jon, 8 Ocak'ta kanser nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybetmişti.

Köpeğin oğluna hediye edilmesi adamın son isteğiydi.

Önde oturan kuzeni, Boston Terrier cinsi yavru köpeği arkasına dönerek Logan'a veriyor. Artık bu köpeğe bakacaklarını söyledikten sonra delikanlı köpeği sevmeye başlıyor.

Kuzeni daha sonra bu köpeğin onun olduğunu ve ve 'babasının ona son hediyesi' olduğunu söyleyince çocuk gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başlıyor.

Gencin dizini tutarak teselli etmeye çalışan kuzeni 'baban hep bir köpeğin olmasını isterdi' diyor.

Delikanlı bir süre daha ağladıktan sonra video sona eriyor. Sosyal medyayı yıkan bu video yüzlerce kez paylaşıldı.

