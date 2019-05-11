İSTANBUL (AA) - Genç Kartallar Haftası kapsamında Harbiyeli Orkestra konser verdi, 3 eğitim uçağı selamlama ve gösteri uçuşu yaptı.

Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Komutanlığı ve diğer askeri eğitim kurumların tanıtılması, gençlerin havacılığa olan ilgi ile merakının artırılması ve yıl boyunca büyük özveriyle çalışan harbiyelilerin moral ve motivasyonu için düzenlenen Genç Kartallar Haftası kapsamında Hava Harp Okulu'nun Yeşilyurt'taki yerleşkesinde düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik çerçevesinde Hava Harp Okulu öğrencilerinden oluşan Harbiyeli Orkestra konser verdi. Programda T41D pasaj geçişinde 3 harbiye eğitim uçağı selamlama ve gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim uçakları, alandaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Uçuşun ardından mehter takımı sahne aldı.

Programda, havacılıkla ilgili 25 farklı savunma sanayi firması da stant kurdu. Stantlarda farklı oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. Milli Savunma Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü.

Yarın da devam edecek programda, SOLOTÜRK ile Mor Menekşe gösteri uçuşları gerçekleştirilecek, Ziynet Sali ile Gökhan Türkmen konser verecek.

