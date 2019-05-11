Genç Kartallar Haftası’ında düzenlenen gösteriler nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Genç Kartallar Haftası’ etkinliği bu yıl da coşkuyla kutlandı. Etkinlik kapsamında "Mor Menekşe" isimli özel uçakla gösteri yapan Türkiye’nin profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk nefes kesen bir gösteriye imza attı. Etkinlik boyunca devam eden heyecan dolu şovları vatandaşlar ilgiyle izledi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Genç Kartallar Haftası’ etkinliği bu yıl da coşkuyla kutlandı. Hava Harp Okulu Komutanlığı ve diğer askeri kurumların tanıtılması ve halkın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan sevgisinin arttırılması amacıyla Hava Harp Okulu’nun Yeşilyurt Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlik halka açık olarak gerçekleştirildi.

Binlerce kişinin katıldığı program Harbiyeli Orkestra Konseri ile başladı. Konserin ardından pilot adaylarını uçuşa alıştırmak ve uçuşa olan meraklarının arttırılması amacıyla kullanılan T41 uçakları ile pasaj geçişi düzenlendi. T41 uçuşları ile izleyiciler heyecanlı dakikalar yaşadı. Pasaj geçişlerinin bitmesiyle Hava Harp Okulu mehteran takımı çaldığı marşlar ile dinleyicilerinin gönlünü fethetti. Mehteran takımının ardından Türkiye’nin profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, ’Mor Menekşe’ adlı özel uçak ile gösteri yaptı. Mor Menekşe uçağıyla havada adeta dans eden Öztürk’ün gösterisi izleyiciler tarafından hayranlıkla izlendi.

Etkinliğe katılan Erdal Üzer, programın Türkiye’nin ürettiği uçakları görmek ve daha yakından incelemek için bir fırsat olduğunu söyledi. Üzer "Uçaklarımızı pilotlarımızı görmek ayrı bir güzel. Fuar etkinlik alanı da çok güzel halka da açık zaten. Esas amacım oğlum içindi gelsin görsün diye" şeklinde konuştu.

Bir başka katılımcı Hasibe Doğan ise etkinliğe katılmanın kendisine gurur verdiğini söyleyerek, "Böyle şeyleri görmek insana gurur veriyor. Geleceğimiz için çocuklarımız için çok güzel bir şey, insan gururlanmadan edemiyor. Havacılık sektöründe bu kadar ilerlediğimizi bilmiyordum okul olarak. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

