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Genç kemancıdan büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Bilecikli genç kemancı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 8.

Genç kemancıdan büyük başarı

Bilecikli genç kemancı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 8. Uluslararası Klasik Müzik Yarışmasında Qarayev’den 7 Güzel balesinden "Aişanin raqsi" parçası çalarak, Azeri sanatçının eserini en iyi yorumlayan ödülü layık görüldü.
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Azerbaycan Kainat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ve 11 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı 8. Uluslararası Klasik Müzik Yarışmasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü Öğrencisi Duru Güzel (14) Azeri sanatçının eserini en iyi yorumlayan ödülü layık görüldü. İslam Dünyası Genç Klasik Müzik Sanatçıları katıldığı 8. Uluslararası Klasik Müzik Yarışması’nda Türkiyeyi 7 kişi temsil ederken, Duru Güzel ayrıca Küçük Yaş Keman Kategorisi 30 kişiden 4’üncü oldu.
Öte yandan Duru Güzel yarışma sonrası Azerbaycan ulusal kanalında canlı yayın konuğu oldu.

Genç kemancıdan büyük başarı

Genç kemancıdan büyük başarı

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