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Genç kız 108 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, ilk isteği döner oldu! 'Çok acıktım'

10.02.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazında mahsur kalan Mustafa Şirhat (22), Ela Şirhat (17) ve Ahmet El Musa (6) isimli akrabalar, arama çalışmalarının 108’inci saatinde kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında bacağı enkaz parçalarına sıkışan Ela Şirhat'ın isteği ise ekipleri duygulandırdı. Acılı genç kız, çok acıktığını belirterek çalışmalar sırasında ekiplerden döner istedi. İstediği dürüm döner kısa sürede tedarik edilen genç kız, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kız 108 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, ilk isteği döner oldu! 'Çok acıktım'

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ile ardından saat 13.24’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 10 kentte çok sayıda bina yıkıldı.

Binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan depremde Nizip ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki 8 katlı, 30 daireden oluşan Furkan Apartmanı da yıkıldı. AFAD başta olmak üzere belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma timleri enkazda çalışma başlattı.

Dinleme çalışması yapan ekipleri sabah saatlerinde bir dairede beraber yaşayan Suriye uyruklu 10 kişilik akraba grubunun 3 ferdinden ses aldı. Depremzedelerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bir dizi inceleme için ilçeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmaları izledi.

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BACAĞI SIKIŞAN KIZ DÖNER İSTEDİ

Titizlikle çalışan ekipler önce Ahmet El Musa isimli küçük çocuğu çalışmaların 108'inci saatinde enkazdan çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan çocuğu babası sarılarak öptü. Ardından ise Mustafa Şirhat kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sırasında bayılan bir işçi de hastaneye kaldırıldı.

Ela Şirhat’ın bacağının enkaz parçalarına sıkıştığını belirleyen ekipler birkaç saatlik mücadelenin ardından genç kızı sıkıştığı yerden kurtardı. Acılı genç kız, çok acıktığını belirterek çalışmalar sırasında ekiplerden döner istedi. Genç kızın istediği dürüm döneri kısa sürede tedarik eden ekipler daha sonra onu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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'SONUNA KADAR CAN KURTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

3 kişiyi kurtaran ekibin lideri, AFAD görevlisi İbrahim Yıldırım, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Ambulansta oksijen takviyesi yapılan Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Söylenecek bir şey yok o kadar mutlu, sevinçliyim ki anlatamam. Sözün bittiği yer orası. 3 tane canlı var, 3 hayat. Allahım’a çok şükür. Sonuna kadar buradayız. Can kurtarmaya devam edeceğiz” dedi.

(DHA)

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