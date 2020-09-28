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Genç kız, ablasının kayınbiraderini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta, aile içinde yaşanan kavgada genç kız, ablasının kayınbiraderini bıçakladı.

Genç kız, ablasının kayınbiraderini bıçakladı

Esenyurt’ta, aile içinde yaşanan kavgada genç kız, ablasının kayınbiraderini bıçakladı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu genç kız yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Akevler Mahallesi 1015. Sokak’taki bir apartmanda ailesiyle ikamet eden M.S. (17) binanın girişinde karşılaştığı ablasının kayınbiraderi Murat K. ile tartışmaya başladı. Aralarında uzun süredir husumet bulunan ikili daha sonra kapının önünde kavga etmeye başladı. İddiaya göre sonrasında eve girip bıçak alan M.S., Murat K.’yi kalçasından bıçakladı. M.S, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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