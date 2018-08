Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşayan Filiz C., 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Filiz C. ağır yaralanırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Filiz C., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar olan Filiz C.'nin 2.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

DHA'nın haberine göre, Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşayan Filiz C., 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Filiz C. ağır yaralanırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Filiz C., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar olan Filiz C.'nin 2.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Genç kadının tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.