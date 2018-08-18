Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşayan Filiz C., 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Filiz C. ağır yaralanırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Filiz C., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar olan Filiz C.'nin 2.98 promil alkollü olduğu belirlendi.
KANLAR İÇİNDE KALDI
DHA'nın haberine göre, Süleyman Demirel Mahallesi'nde yaşayan Filiz C., 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Filiz C. ağır yaralanırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Filiz C., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar olan Filiz C.'nin 2.98 promil alkollü olduğu belirlendi.
Genç kadının tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kofi Annan hayatını kaybetti! Kofi Annan kimdir, Türkiye için önemi nedir?
Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı
ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum