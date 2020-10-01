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  4. Genç kız, binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Genç kız, binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Bursa'da 15 yaşındaki bir kız, yapımı devam eden inşaat hâlindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, yapımı devam eden çok katlı bir inşaatta sabah saatlerinde meydana geldi.

GENÇ KIZ BÜYÜK ŞOK YAŞADI

İddiaya göre, şiddetli rüzgâr sonucu duvar örmede kullanılan tuğlalar, inşaat safhasındaki iş merkezinin giriş kapısının üzerinde bulunan sacları delerek, altından geçen 15 yaşındaki kızın hemen yanına düştü. Genç kızın şoka uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayın ardından kazayı ufak sıyrıklarla atlatan genç kızın ilk tedavisi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılırken, polis olayla alâkalı tahkikat başlattı.

(İHA)

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