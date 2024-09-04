Genç kız burun estetiği ameliyatında hayatını kaybetti! 'İhmaller zinciri' iddiası... 'Aynı gün içinde 3 hastane değiştirdik'

Burun etini aldırmak ve burun estetiği yaptırmak için özel bir hastaneye giden 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesinin ardından ailesi suç duyurusunda bulundu.

NTV'de yer alan habere göre; Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Heval Pekgöz, hem burun etini aldırmak hem de estetik operasyon yaptırmak için Maltepe'de özel bir hastaneye gitti.

Ancak narkoz aşamasında her şey kötüye gitti ve genç kız kalp krizi geçirdi.

20 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Heval Pekgöz, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç kızın ailesi, kızlarının ölümünde ihmaller zinciri olduğunu ileri sürdü.

ANESTEZİ SONRASINDA GENÇ KIZIN KALBİ DURDU

Anestezi sonrası kızlarının kalbinin durduğunu ancak kendilerine durumunun çok iyi olduğunun söylendiğini ifade eden baba Ferhat Pekgöz, önce tedbir olarak Kurtköy'deki bir hastaneye götürüldüklerini, sonrasında ise 112 kaydı açılmadığı için tekrar başka bir şubeye yönlendirildiklerini aktardı.

BİR GÜNDE 3 HASTANE DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDILAR

Baba Ferhat Pekgöz, aynı gün içinde 3 hastane değiştirmek zorunda kaldıklarını, ihmal yüzünden kızlarının yaşamını yitirdiğini söyledi.

"SEDYEDEYKEN GÖZLERİ AÇIKTI"

Anne Özlem Pekgöz ise kızını yoğun bakımda görmek istediğini fakat izin verilmediğini, gözlerinin sedyedeyken açık olduğunu ve entübe olmadığını anlattı.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

30 Ağustos'ta kızlarını kaybeden Pekgöz ailesi, hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.