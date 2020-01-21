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  4. Genç kız çatıya çıktı, çevrede toplananlar adeta film gibi izledi

Genç kız çatıya çıktı, çevrede toplananlar adeta film gibi izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 21:45 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 7 katlı iş hanının çatısına çıkan genç kız, ikna edilerek çatıdan indirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 7 katlı iş hanının çatısına çıkan genç kız, ikna edilerek çatıdan indirildi. Alanda toplanan vatandaşlar ise ikna çabalarını adeta film gibi izledi.
Olay, saat 18.00 sıralarında Nazilli Belediye Meydanı’nda bulunan 7 katlı iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında bir kişinin olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı. Çatıdaki kişiye ulaşmaya çalışan polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan genç kızın A.S. (16) olduğunu belirledi. Olaydan haberdar olan genç kızın annesi ve akrabaları olay yerine koşarken, itfaiye ekipleri hava yastığını açarak zeminde önlem aldı. 112 Acil Sağlık ekibinde görevli doktor, kimseyi yanına yaklaştırmayan genç kız ile telefonla irtibat kurdu. Uzun süre ikna çabaları sırasında genç kızın telefonunun şarjı bitti. Bunun üzerine şarjı biten telefon yenisiyle değiştirildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.S., yeniden kurulan telefon irtibatıyla yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ikna edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı iş hanının çatısından aşağıya indirilen A.S., ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen genç kız, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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