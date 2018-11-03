Azeri gelin ortaya çıktı!

Sivas’ta yaşayan 32 yaşındaki İsmail Doğan, akraba tavsiyesi üzerine Kocaeli Karamürsel’de yaşayan 26 yaşındaki Gülnar Daşdemirova ile iki ay önce dini nikah yaparak evlendi. Doğan’ın iddiasına göre, evlendikleri günden sonra Daşdemirova sürekli çeşitli sebeplerle para talep etti. Doğan, resmi nikah yapmak istediğinde ise iddiaya göre, Daşdemirova hastalandığını iddia edip evini terk etti. Daşdemirova’ya ödediği paralar ile 60 bin TL zararı olduğunu ileri süren Doğan, Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından hakkındaki iddiaları reddeden Gülnar Daşdemirova ise işi var denilen damat adayının işinin olmadığını ve kendisine sık sık hakaretler ettiğini görünce evlenmekten vazgeçtiğini iddia etti. VERİLEN SÖZLER GERÇEKLEŞMEYİNCE AYRILMAK İSTEDİ TEHDİT EDİLDİ Düğün öncesinde Doğan’ın işinin olduğunu, maddi olarak iyi durumda olduğunu, dini bütün bir insan olduğunun söylenerek tanıştırıldığını söyleyen Daşdemirova, Sivas’a gittikten sonra söylenen her şeyin yalan olduğunu gördüğünü ifade etti. Doğan’ın işsiz olduğunu ve ailesiyle aynı evde kaldıklarını söyleyen Daşdemirova, kendisine sürekli hakaret ettiği için girdiği psikolojik bunalım sonrası evlenmekten vazgeçtiğini iddia etti. 9.5 yıllık evliliği sonrası boşandığını erkek tarafına bildirdiğini ve Doğan’ın ailesinin buna rağmen evlilikte ısrar ettiğini anlatan Daşdemirova, ayrılmak istediğinde kendisi ve ailesinin tehdit edildiğini söyledi.

"HİÇBİR İNSAN KARISINA HAKARET ETMEZ, KÜFÜRLER ETMEZ" Bir yakını vasıtasıyla Doğan ile tanışmaya ikna olduğunu söyleyen Gülnar Daşdemirova, “’Senin gibi, sana uygun aileler’ denildi. Ben de resmi olarak evlenip ayrıldığımı daha önce bildirdim. ‘Bu bizim için problem değil. Seni beğendik, seni istiyoruz’ dediler. 20 gün kendisiyle telefonla görüştük, birbirimizi tanımaya çalıştık. Sakin birine benziyordu. Ben ne istediysem sorduysam ‘Ben de var’ dedi. Sonunda zaten her şey yalan çıktı. Dediği gibi bir insan da değilmiş. Hiç sakinliği yoktu asabiydi. Hiçbir insan karısına hakaret etmez, küfürler etmez. Müslüman insan bunu böyle yapmaz. Durup dururken bana iftiralar, ağır laflar söylüyordu. Kendisinin ibadeti yerinde dediler, karıncayı bile incitmez dediler. Ben gittikten sonra bir Cuma namazına bile gittiğini görmedim” dedi. "60 BİNİ OLAN İNSANLAR, OĞULLARINA NORMAL BİR DÜĞÜN YAPAMIYOR MU?" Karamürsel’de yapılan nişanın ardından Sivas’a götürüldüğünü belirten Daşdemirova, “Ben buradan gitmek isteyemiyordum erken. ‘Zaten evlenip ayrıldın, bu kadar beklemeye gerek yok’ dediler. Nişan yapıldı Ağustos’un 5’inde. Ailesi geldi, 9’unda beni Sivas’a götürdüler. Sonra düğüne hazırlık vardı. Ben zaten düğün falan istemiyordum. Normal nikah olsun, benim resmi nikahım olsun istiyordum. Eylül'ün 15’inde düğünümüz oldu. Normal bir kafede düğün yapıldı. 60 bin TL alıp yemiş diyorlar. Bu 60 bini olan insanlar, bir oğullarına normal bir düğün yapamıyor mu? Kafede 30-40 kişiyle düğün yapıldı” diye konuştu.

"6-7'DE ÇIKIP İŞ BAKMAYA GİTTİĞİN SÖYLÜYOR, BUNA ÇOCUK BİLE İNANMAZ" İsmail Doğan hakkında kendisine anlatılan her şeyin yalan olduğunu iddia eden Daşdemirova, “İşi var, oğlumuz çalışıyor, sıkıntımız yoktur’ dediler. Bir insan öğlen kalkıyor, akşam 6’ya kadar da oturuyor. Sigarası, telefonu evden çıkmıyor. 6-7’de de çıkıp iş bakmaya gittiğini söylüyor. Buna kim dayanır, buna çocuk bile inanmaz. Zaten soğuk bir ile götürdüler beni. Bütün elbiselerim eşyalarım Azerbaycan’da götürün gideyim onları alıp geleyim diyordum, ona bile götürmediler. Benim boşanma belgem, bekarlığa dair belgem gelmedi ki burada resmi nikahım olsun. Burada ailesine herkese söyledik, buna rağmen göndermediler. Bahaneler uydurdular, eski eşin bizi görür kavga çıkar dediler” şeklinde konuştu. "ÇIK, DEFOL GİT YANIMA GELDİ' ANNESİNİN ZORUYLA BENDEN ÖZÜR DİLEDİ" Doğan’ın kendisine hakaret ettiğini anlatan Daşdemirova sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen yanına gittiğimde bile, ‘Çık, defol git yanıma gelme’ diye beni uzaklaştırırdı yanından. Sonra annesinin zoruyla benden özür dilerdi. Ailesine ‘Beni sevdiniz, ben de sizden kötülük görmedim ama bazı şeyler var. Verdiğiniz şeyler, olan şeyler tutmuyor, istemiyorum ben. Bu insanla yaşamak zorunda mıyım’ dedim. ‘Yok bizden ayrılamazsın, biz seni sevdik. Olamaz biz bu kadar masraf yaptık’ dediler. ‘2 tane altın yaptınız bunu da istiyorsanız alın dedim. Bırakın da gideyim’ dedim. Yok dediler ama yine de annemlere haber verdim.”

"BENİM HALİME BAKIN, GELİN BENİ KURTARIN YA DA BEN KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM" “Para verilmesin diye görümcemin ismiyle beni hastaneye götürdüler. Onun ismine bana ilaçlar yazdırdılar. Doktora kendimi anlattığımda bana ağır depresyondasın dedi. İlaçları içtikten sonra da çenem titredi, iştahım kesildi, yataktan kalkamadım. Annemi arayıp konuşmak istedim, telefonu elimden aldılar. Lavaboya girdim telefonumu alıp kız kardeşime mesaj yazdım. Resmimi çekip attım. ‘Benim halime bakın, gelin beni kurtarın ya da ben kendimi öldüreceğim’ dedim.” "BABAM VE ANNEMİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ, 'GÖTÜR, GÖTÜREBİLİYORSAN' DEDİLER" “Ailem geldi, ‘Kızımızı görmeye geldik’ dediler. Doğan’ın ailesi, babam ve annemin üstüne yürüdü, ‘Götür, götürebiliyorsan’ dediler. Ben kötü olunca yeniden hastaneye götürdü ailem. Orda da serum bağladılar. Babam da gitti hastane polisine haber verdi. Herkes geldi toplandı. Polise şikayet ettim. Polis, ‘Senin resmi nikahın yok. Kimse de seni zorla tutamaz’ dedi. Sonra işimiz bittikten sonra oradan çıkarak Karamürsel’e geldik.”

"BEN PARA İSTEYEN BİR İNSAN OLSAM O BİLEZİKLERİ DE ÇIKARIP VERMEZDİM" “Düğünden önce 2 tane bilezik takılmıştı bana. Nişan yüzüğüm vardı. O bilezikleri de verdim ben. Hatta onun kanıtı var bende video olarak. Eşim olacak o insan annemin elinden telefonu çekip alıyor, ‘Niye çekiyorsun’ diye. Bunlar maddi durumları iyi olan insanlar olsaydı gelin aracını bile kendi babamın arabasıyla, kardeşim bizi her yerde götürdü. Ben para isteyen bir insan olsam, en iyi arabayı da kiralardım, en iyi düğünü de yaptırırdım, o bilezikleri de çıkarıp vermezdim.” "BİZİM HALKIMIZDAN, AZERİ KADINLARDAN HEPSİNDEN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM" “Hakkımda yalan yanlış ifadeler, haberler çıkarıldı doğru olmadan. Bunun için mağdur durumdayım. Bu insanlardan bunu beklemezdim şok oldum. Yalova’dan bir avukatım var, onunla görüştüm gerekli işlemleri yapacak. Bütün kadınlardan, bizim halkımızdan, Azeri kadınlardan hepsinden özür dilemesi lazım.” DAMAT 60 BİN TL ZARARI OLDUĞUNU İLERİ SÜREREK SAVCILIĞA SUÇ DUYURSUNDA BULUNMUŞTU