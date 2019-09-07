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Genç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darbedip kardeşlerini rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 18:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, P.B.

Genç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darbedip kardeşlerini rehin aldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, P.B. (17), arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmasına izin vermeyen ablası H.B.'yi darbedip, kardeşleri down sendromlu H.B.(11) ile E.B.'yi (10) bıçakla rehin aldı. Sinir krizi geçiren, polisin, yarım saatlik çabası sonucu ikna edilen genç kız, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Murat Mahallesi 2464 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmak isteyen P.B.'ye ablası H.B. izin vermedi. P.B. direnince, ablası kapıları kilitleyip, anahtarı evin bahçesine attı. Dışarı çıkmayı başaramayan P.B. sinir krizi geçirip, önce ablasını darbetti, ardından da kardeşleri down sendromlu H.B. ile E.B.'yi bıçakla rehin aldı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık ikna çabasının ardından kardeşlerini serbest bırakan P.B.'yi sakinleştiremeyince, kelepçe takarak ambulansa bindirdi. Hem kendi yakınlarına, hem de polislere bağıran genç kız, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Genç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darbedip kardeşlerini rehin aldıGenç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darbedip kardeşlerini rehin aldı

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