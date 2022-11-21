Genç kız evinde ölü bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti: 'Öldüğünü anlayınca...'

İzmir'in Bergama ilçesindeki Turabey Mahallesi'nde yalnız oturan kızı Özlem Camgöz'den haber alamayan Ali Osman Camgöz, merak edip, dün akşam evine gitti. Kızını evde hareketsiz yatarken bulan Camgöz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özlem Camgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Camgöz'ün boynunda morluk, vücudunda darp izleri ile kesici alet yarası olduğu belirlendi. Boynundaki morluklardan Camgöz'ün boğularak öldürülmeye çalışıldığı üzerinde durulurken, cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA KAÇTIM'

Çalışma başlatan polis ekipleri, Özlem Camgöz'ün eski erkek arkadaşı Z.S.'yi gözaltına aldı. Z.S.'nin, polisteki ifadesinde; suçunu itiraf edip, olay günü Camgöz'ün evine gittiğini, aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada boğazını sıktığını söylediği öğrenildi. Camgöz'ün yere yığılmasından sonra evden çıktığını da anlatan Z.S.'nin, "Bir süre sonra eve dönerek kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca kaçtım" dediği belirtildi.

'BOYNU MOSMOR OLMUŞ'

Baba Ali Osman Camgöz, "Çok üzgünüm. Yapan kişi yakalandı. Olayla ilgili çok bilgimiz yok. Boynunda izler var. Belinin üst kısmında bıçak izleri var. Boğuşma olmuş. Sıkılmaktan boynu mosmor olmuş. Normalde kızım serada çalışıyordu, o gün tatildi. İşteydim, aradım. 'Ne yapıyorsun' diye sordum. 'Kalktım, makineye çamaşırları atıyorum' dedi. Akşamüstü yanına geleceğimi söyledim. 'Tamam' dedi. Saat 11.30 gibi aradım, ulaşamadım. 15.00'te aradım, yine ulaşamadım. Akşamüstü yanına gittiğimde, kendisini ölü buldum. Acımız büyük" dedi.

Özlem Camgöz'ün akrabası Yılmaz Camgöz ise "Evde yalnızdı. Olayın ayrıntısı kamera kayıtlarından belli oldu. Bir kişi araçla gelip, iniyor. Duvardan atlayıp eve giriyor sonra da çıkıyor. Özlem evliydi, eşiyle anlaşamayıp ayrıldılar sonra başka biriyle görüşmeye başlamıştı. Olayı yapan da o kişi ama bir süredir aralarında bir şey yoktu, görüşmüyorlardı" diye konuştu.

(DHA)