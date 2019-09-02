HABER

Genç kız evine giderken arıların saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde Hilal Yavaş (17), evine gittiği sırada sokakta arıların saldırısına uğradı.

Genç kız evine giderken arıların saldırısına uğradı

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde Hilal Yavaş (17), evine gittiği sırada sokakta arıların saldırısına uğradı. Genç kızın vücudunda yaralar oluştu.
Olay, cumartesi günü Ezine ilçesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hilal Yavaş, evine gittiği sırada yakında bulunan kovanlardaki arıların saldırısına uğradı. Çok sayıda arı tarafından sokulan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan ve evinde istirahat eden Hilal Yavaş, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Genç kız evine giderken arıların saldırısına uğradıGenç kız evine giderken arıların saldırısına uğradı

Çin işkencesi gibi! Damada düğün eziyetiÇin işkencesi gibi! Damada düğün eziyeti
Milletvekili Emrullah İşler Sandıklı’daki seralarda incelemelerde bulunduMilletvekili Emrullah İşler Sandıklı’daki seralarda incelemelerde bulundu
Zeytinli Rock Festivali renkli görüntülerle son bulduZeytinli Rock Festivali renkli görüntülerle son buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta gözaltına alınan babasının peşinden koşan çocuğun görüntüsü yürekleri burktu

Yürek burkan an! Gözaltına alınan babasının peşinden koştu

İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim! 81 ile gönderildi

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de istifa!

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Son dakika! Tatvan kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te teröristlere darbe!

Bozcaada'da karaya oturan geminin personeli için 72 saat süre!

Gemiyi terk etmediler! 72 saat süreleri var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.