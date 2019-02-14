Genç kız evinin bir odasını iş yerine çevirdi

Muş’ta aile destek merkezi (ADEM) kursuna katılarak dikiş-nakış öğrenen genç kız, maddi imkansızlık nedeniyle evinin bir odasını iş yerine çevirerek çalışmaya başladı. Hasköy ilçesinde açılan ADEM kursundan faydalanarak dikiş-nakış öğrenen 27 yaşındaki Ruhiyet Dal, çocukluktan beri hayalini kurduğu atölyeyi evinin bir odasına kurarak, para kazanmaya başladı. El emeği göz nuru ürünler üreten Dal, genç kızlara nişan ve çeyiz ürünleri hazırlıyor. İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde arkadaşlarıyla birlikte 3 dikiş makinesi satın alarak başlayan Dal, iş yeri açabilmek için devletten destek bekliyor. Aile destek merkezi kursiyeri olarak halen çalışmaya devam ettiğini ifade eden Ruhiyet Dal, “ADEM’de aldığım eğitim sonucu yeteneğimin olduğunu fark ettim. İki odalı bir evim var ve ailemle beraber yaşıyorum. Evimin bir odasını iş yerine çevirdim. Maddi imkansızlıktan dolayı kendime bir iş yeri açamadım. Kendime göre müşterilerim var, ama ev küçük olduğu için ve ortam fazla müsait olmadığı için fazla ürün siparişi alamıyorum. Burada masa örtüsü, havlu, perde, giyim, abiye, perde, tunik, etek, gömlek, pantolon, eşofman gibi ürünlerin hepsini yapıyorum” dedi.

“Bu iş benim hayalimdi”

Dikiş-nakış işinin hayali olduğunu hatırlatan Dal, “Bu iş yeri benim hayalimdi. Her zaman çok istiyordum bu işi yapmayı. Aile destek merkezi açıldıktan sonra yeteneğimi fark ederek böyle bir işe adım attım. Adım attıktan sonra daha da bu işi büyütmek istiyorum. Bununla ilgili destek bekliyorum. Şu an imkanlarım olmadığı için büyük bir kesime hitap edemiyorum. Bir iş yeri açabilmek için devletin desteğini bekliyorum. İleride kendim gibi birçok bayana da bu desteği ve iş imkanı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ruhiyet Dal’ın annesi Güldünya Dal ise kızının açılan kursa kaydolduğunu ve tekstil işini çok sevdiğini belirterek, “Kızım tekstil, konfeksiyon ve makine işlerini çok seviyor. Sevdiği için iş yeri açmak, işini büyütmek, kendine ait bir mesleği olmasını istiyordu. Bu işi ilerletti ve maddi yetersizliklerden dolayı dışarıda iş yeri açamadı. Evde bir odamızı boşalttık ve makineleri buraya yerleştirdik burada çalışıyor” diye konuştu.



