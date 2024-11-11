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  4. Genç kız hayatını kaybetmişti! Bayrampaşa'daki otobüs kazasında kahreden detay

Genç kız hayatını kaybetmişti! Bayrampaşa'daki otobüs kazasında kahreden detay

11.11.2024 09:44
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Bayrampaşa'da dün gerçekleşen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş 15 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden biri de 21 yaşındaki Helin Karasu'ydu. Genç kızın vefatındaki acı detay herkesi kahretti. Karasu'nun annesinin hastane randevusu için İzmir'den İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Aynı kazada Karasu'nun annesi de ağır şekilde yaralanırken, kardeşi kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Genç kız hayatını kaybetmişti! Bayrampaşa'daki otobüs kazasında kahreden detay

Kaza, dün saat 06.40 sıralarında Oruçreis Mahallesi Metris Bağlantı Yolu Otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan, içinde 33 yolcunun bulunduğu şehirlerarası otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otobüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti; 1'i ağır 15 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birisinin Helin Sarısu olduğu tespit edildi. Helin Sarısu ve üzerinden kimlik çıkmayan diğer kişinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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ANNESİNİN HASTANE RANDEVUSU İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞLER

Üniversite öğrencisi Helin Sarısu'nun (21) kalp hastası olan annesinin hastane randevusu için kardeşi ve annesiyle İzmir'den İstanbul'a geldiği öğrenildi. Sabah 06.40'ta meydana gelen kazada Helin Sarısu hayatını kaybetti.

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ANNESİ DE AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Aynı otobüste bulunan Sarısu'nun annesi ağır yaralanırken kardeşi ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. Helin Sarısu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Sarısu'nun cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İzmir kaza otobüs
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