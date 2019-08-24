Genç kız, ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakla yaraladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar, caddede taşkınlık yapan genç kız tarafından bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi'nde bıçakla araçlara zarar veren genç kıza polis müdahale etti.
İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Acar ile polisler, kızı sakinleştirerek elindeki bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada bıçakla polise saldıran genç kız, Acar'ı karnından yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 18 yaşındaki kızın uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum