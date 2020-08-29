HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da korkunç olay! Dedesine aşure götüren genç kız kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak can verdi

Bursa'da korkunç olay! Dedesine aşure götüren genç kız kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 22:31 | Son Güncelleme

Bursa’da yaptığı aşureleri dedesine götüren genç kız geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet ile apartman arasına sıkışarak feci şekilde can verdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü en yakın polis merkezine giderek teslim oldu.

Bursa'da korkunç olay! Dedesine aşure götüren genç kız kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak can verdi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu, gün içinde aşure hazırladı. Yaptığı aşureleri akşam saatlerinde komşularına dağıtmak için evden ayrıldı.

KAMYONET İLE APARTMAN GİRİŞİNE SIKIŞARAK CAN VERDİ

Komşularına aşure dağıttıktan sonra dedesine götürmek için hareket eden genç kıza, geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden İlhami B. kontrolündeki kamyonet çarptı. Kamyonet ile apartman girişine sıkışan genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü Emek Polis Merkez Amirliği’ne teslim oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet ve duvar arasında sıkışan genç kızı bulunduğu yerden çıkardı.

Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli İlhami B.’nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Adana’da iki şahıs arasındaki tartışma kanlı bittiAdana’da iki şahıs arasındaki tartışma kanlı bitti
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
İlginizi Çekebilir
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Ağrı'da dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı
Dilek balonu ile yapılan evlilik teklifi yangın çıkardı
Adana’da iki şahıs arasındaki tartışma kanlı bitti
Adana’da iki şahıs arasındaki tartışma kanlı bitti
Başakşehir'de hareketli dakikalar! Etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Başakşehir'de etrafa ateş açarak ilerleyen kişi bir binaya girdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 mil açıklaması: Bu savaş nedenidir
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 mil açıklaması: Bu savaş nedenidir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar
Kayseri'de 2 gündür aranan adamın cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.