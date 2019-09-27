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Genç kız kendisine laf atan şahsın peşini bırakmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Kayseri’de, yolda yürüyen 3 üniversite öğrencisi genç kıza, aracıyla yanlarından geçerken ’kızlar ne yapıyorsunuz?’ dedikten sonra hakaret eden zanlıya ’Basit cinsel taciz ve hakaret’ten ceza verildi.Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda Gamze G.

Genç kız kendisine laf atan şahsın peşini bırakmadı

Kayseri’de, yolda yürüyen 3 üniversite öğrencisi genç kıza, aracıyla yanlarından geçerken ’kızlar ne yapıyorsunuz?’ dedikten sonra hakaret eden zanlıya ’Basit cinsel taciz ve hakaret’ten ceza verildi.
Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda Gamze G. ile birlikte iki arkadaşına aracı ile yaklaşan 27 yaşındaki M.B., ’Kızlar ne yapıyorsunuz?’ dedikten sonra hakaret etti. Plakayı alan Gamze G. 155’e şikayette bulunduktan kısa bir süre sonra M.B. polis ekiplerince yakalandı.
Olayın peşini bırakmayan Gamze G., M.B.’den şikayetçi oldu ve dava açıldı. 10 ay süren dava sonrasında ise zanlı M.B.’ye mahkeme ’Basit cinsel taciz ve hakaret’ten ayrı ayrı ceza verdi.
Karar sonrasında twitter hesabından olayı ve verilen kararı paylaşan Gamze G.’nin mesajı binlerce kişi tarafından beğenildi. Gamze G., "Arabadan laf atarak beni taciz eden birine açtığım davayı kazandım ben bugün" diyerek sosyal medya hesabında şu satırları yazdı:
"Kayseri’de 3 kız yolda yürürken bir araç yaklaştı ve kızlar ne yapıyorsunuz dedi. Cevap vermeyince hakaret ederek gitti. Daha sonra polisi arayarak plakayı vermem üzerine bir kaç sokak ileride yakalandı ve alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu. Böylelikle dava süreci başlamış oldu. Bu süreçte beni bu davranışımdan dolayı kutlayanlar da oldu, bu davadan bir şey çıkmaz uğraştığınla kalırsın diyenler de oldu. Çünkü laf atmak ceza alınabilecek bir davranış olarak görünmüyordu toplumumuzda. Sanık avukatı hakkımızda ’gece vakti orada olmaları eğlence ve sohbet ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve arandıklarını göstermektedir’ dedi ve hatta bir de ’Müvekkilimin aracı dikkatlerini çekmiş olacak ki bu iftirayı atmışlardır’ dedi. Bir gün arabadan bir kadına laf atıp hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam ederken kendinizi duruşma salonunda bulabilirsiniz. Ve asıl amacım bu olaylara maruz kalan kadınlarımıza susmamaları için örnek olması. Ne kadar çok insan duyarsa o kadar çok amacıma ulaşmış olacağım. Ayrıca her umudumuzu yitirdiğimizde bize destek olan adalet terazisini hâlâ doğru tutabilen hukukçular olduğunu gösteren süreç boyunca manevi desteğini hep hissettiğimiz avukatımız sayın Burak Şahmetlioğlu’na da teşekkürü borç bilirim."

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