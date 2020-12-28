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Genç kız kısıtlamada 3.kez yakalandı: "Hep merak ediyordum, işte o an bu an "

28.12.2020 10:22 | Son Güncelleme:
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Bursa’da polis, kısıtlama kapsamında denetim yaptığı noktada şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu.

Bursa’da polis, kısıtlama kapsamında denetim yaptığı noktada şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. Aracın içindeki 2’si kız 3 kişiye yaklaşık 12 bin lira ceza kesildi. Daha önce de 2 kez yakalanan kızlardan birisi hastaneye gittiklerini belirtti, ancak polisi inandıramadı. 3.kez ceza yazılan genç kız, "Hep merak ediyordum, işte o an bu an" dedi.
Bursa’da polis ekipleri, şehir genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sabaha kadar sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Atatürk Caddesi’nde Yunus Y. idaresindeki 16 KCC 98 plakalı otomobili durdurdu.
"Hastaneye gidiyoruz" dediler
Araçta bulunan Fatma T., Merve Gül T., ve Yunus Y. hastaneye gittiklerini belirtti. Araçta bulunanların hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri arama yaptı.
Yunus Y. "buyur komiserim arama yapabilirsiniz. AMATEM’de tedavi gördüm’’ dedi. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ,uyuşturucu madde kullanmak için düzenek ve silah bulundu. Şahsın ayrıca çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.
"Hep merak ediyordum o an bu an"
Merve Gül T., gazetecilerin neden çıktınız sorusuna " Hep merak ediyordum, işte o an bu an " demesi dikkatlerden kaçmadı. Merve Gül T. polislere ise 3 kere ceza yediklerini belirtti.
Gezinti pahalıya patladı
3 kişiye "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve ’Maske Takmamak’ suçundan yaklaşık 12 bin TL para cezası uygulanan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Diğer yandan otomobilin muayenesi olmadığı için araç sahibine 598 TL ceza yazılırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka çekildi.

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