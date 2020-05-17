HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kız ne kadar uğraşsa da annesini kurtaramadı! Dehşete düşüren olay

Genç kız ne kadar uğraşsa da annesini kurtaramadı! Dehşete düşüren olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 21:19 | Son Güncelleme

Çanakkale merkezine bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma K. (44), gece vardiyası çıkışında yolunu kesen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K. tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Genç kız ne kadar uğraşsa da annesini kurtaramadı! Dehşete düşüren olay

Olay, sabaha karşı 02.40 sıralarında meydana geldi. İki çocuk annesi Fatma K., 19 yaşındaki kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla Kurşunlu köyündeki annesinin evine gitti.

Evin bulunduğu sokakta bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K., Fatma K. ile kızının önünü keserek tartışmaya başladı. Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın K., kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma K.'ya saldırdı. Genç kız panik ve korku içinde anneannesine koşarken, Aydın K. ise olay yerinden kaçtı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Çevredekilerin ve kızının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. kalbinden ve karnından yaralanan Fatma K., ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma K.'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli Aydın K. ise kısa sürede jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydın K., tutuklandı.

Zanlı Aydın K.'nın, yaklaşık 2 aydır eşinden ayrı Çanakkale merkezde yaşadığı öğrenildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Gülşen, Karadeniz kızı''Gülşen, Karadeniz kızı'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andı
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!

En Çok Okunan Haberler

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara duyurdu: Bulaşma hızını azaltıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara duyurdu: Bulaşma hızını azaltıyor

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

Koronavirüs: İkinci dalga ne zaman yaşanacak?

Koronavirüs: İkinci dalga ne zaman yaşanacak?

Survivor'daki şampiyon adayını söyledi

Survivor'daki şampiyon adayını söyledi

Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes’e şok protesto!

Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes’e şok protesto!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Diğer Haberler
THY'nin 19 Mayıs hatıra biletine yoğun ilgi

THY'nin 19 Mayıs hatıra biletine yoğun ilgi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andı

İki grubun kavgasında silah ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var

İki grubun kavgasında silah ve bıçaklar havada uçuştu

Yavru kediyi kurtarmak için tam 8 saat uğraştılar

Yavru kediyi kurtarmak için tam 8 saat uğraştılar

Sokağa çıkma izninde dondurma sattı

Sokağa çıkma izninde dondurma sattı

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.