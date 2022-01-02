Genç kız odasında kanlar içinde bulundu! Ölümünden önce yaptığı paylaşım dikkat çekti

20 yaşındaki genç kız Aysel İleri, kendini göğsünden silahla vurdu. Zonguldak'ta meydana gelen olayda silah sesleri üzerine odasına giren ailesi, İleri'yi kanlar içinde buldu. Savcılık hastanede hayatını kaybeden İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken genç kızın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

