HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kız odasında kanlar içinde bulundu! Ölümünden önce yaptığı paylaşım dikkat çekti

Genç kız odasında kanlar içinde bulundu! Ölümünden önce yaptığı paylaşım dikkat çekti

02.01.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 20 yaşındaki Aysel İleri, evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı ortaya çıktı.

Genç kız odasında kanlar içinde bulundu! Ölümünden önce yaptığı paylaşım dikkat çekti

20 yaşındaki genç kız Aysel İleri, kendini göğsünden silahla vurdu. Zonguldak'ta meydana gelen olayda silah sesleri üzerine odasına giren ailesi, İleri'yi kanlar içinde buldu. Savcılık hastanede hayatını kaybeden İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken genç kızın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

aysel-evinde-silahla-vurulmus-olarak-olu-bulundu-_5761_dhaphoto1

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

aysel-evinde-silahla-vurulmus-olarak-olu-bulundu-_5761_dhaphoto4 (1)

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sosyal medyada yeni tuzak! Hedeflerinde kadınlar varSosyal medyada yeni tuzak! Hedeflerinde kadınlar var
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ölmüş insanın arkasından laf konusulmaz ama 20 yasında da daha yasamadıgını anlaması lazım gencler körelmiş

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

İddialar sonrası Valilikten açıklama geldi! Kahreden olay

İddialar sonrası Valilikten açıklama geldi! Kahreden olay

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.