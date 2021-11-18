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  4. Genç kız ölümden döndü! Sevgilisi terk edince 6 metreden alt geçide atladı

Genç kız ölümden döndü! Sevgilisi terk edince 6 metreden alt geçide atladı

18.11.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 21 yaşındaki genç kız, iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralanan genç kızla birlikte hastaneye gitti.

Genç kız ölümden döndü! Sevgilisi terk edince 6 metreden alt geçide atladı

Olay, Yüreğir ilçesi D-400 kara yolunda bulunan alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Büşra Melisa P. (21), erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için 6 metre yükseklikten alt geçide atladı. Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) hemen olayın olduğu alt geçide geldi.

Büşra Melis P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y’de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Adana
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