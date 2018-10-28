Genç kız şikayetçi oldu! Gizli bölmede saklanan baba yakalandı

İddiaya göre, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde T.T. (21) isimli genç kız, polis merkezine giderek öz babası Engin T.'nin kendisine kötü davrandığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis babayı yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca polis Engin T. ile ilgili yaptığı araştırmada "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından toplamda 7 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri bu bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenledi. Polisi sokakta gören baba eve kaçarken evde bulunan R.T. ile Z.T. adlı kadınlar evin kapısını kilitleyerek bahçedeki iki kangal köpeğini polisin üzerine gönderdi.

Polis, belediye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri köpekleri etkisiz hale getirince polis etrafı dikenli teller ile çevrili ve güvenlik kamerası bulunan eve girdi. Evde yapılan aramada Engin T., evin alt kısmındaki gizli bölmenin içinde yakaladı. Ayrıca polislerin üzerine köpek gönderen biri kadın 2 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Evde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız otomatik tüfek, tüfeğe ait 3 adet şarjör ve 45 adet dolu fişek ele geçirildi. Engin T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. Diğer iki zanlı ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (AA)



