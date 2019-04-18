HABER

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Konya'da girdiği marketten 3 paket tereyağı çalan Havvanur B. (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

olay, 22 Mart'ta merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Durmuş Ali Çelik'e ait markette meydana geldi.

İddiaya göre, müşteri gibi markete giren Havvanur B., reyondan aldığı 3 paket tereyağını çantasına koyup hızla marketten uzaklaştı.

İş yeri sahibi, genç kızın hareketlerinden şüphelenip güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Havvanur B.'nin tereyağlarını çaldığını gördü.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, daha önce hırsızlıktan 5 suç kaydı bulunan Havvanur B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

'PARAYA İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN ÇALDIM'

Polisteki sorgusunda tereyağlarını kendisinin çaldığını itiraf eden Havvanur B., "Paraya ihtiyacım olduğundan tereyağlarını çaldım. Tereyağlarını çantama koyup marketten ayrıldıktan sonra tanımadığım Suriyeli bir kişiye sattım. Parasını da harcadım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Havvanur B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Bakın hangi ilimizde?'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Bakın hangi ilimizde?
Muhtardan davullu zurnalı teşekkür yemeğiMuhtardan davullu zurnalı teşekkür yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsız Konya tereyağı

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları için istenen ceza belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Tokat'ın gizli güzelliği: Ballıca Mağarası

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Bakın hangi ilimizde?

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yemen eski Cumhurbaşkanı Salih'in mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! Mal varlıkları donduruldu

Öğrenciler istedi, Belediye Başkanı menemen yaptı

Öğrenciler istedi, Belediye Başkanı menemen yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.