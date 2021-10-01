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  4. Genç kız üniversite kampüsünde feci şekilde can vermişti! Traktör sürücüsünün cezasına itiraza ret

Genç kız üniversite kampüsünde feci şekilde can vermişti! Traktör sürücüsünün cezasına itiraza ret

01.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçerken Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sürücü Vehbi Bolsoy'un cezasına yapılan itirazı istinaf mahkemesi reddetti.

Kaza, 16 Eylül 2019'da Bornova'daki Ege Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçerken çiçekleri sulayan Vehbi Bolsoy yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi Bolsoy ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın görüntülerini izleyen ve olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu. İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bolsoy'a, 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 'İyi hal indirimi' uygulanan Vehbi Bolsoy'un cezası, 2 yıl 10 aya düşürüldü.

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Yerel mahkemenin kararına taraflar itiraz edince dosya istinafa gitti. İtiraz üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırı bir karar bulunmadığı, delil ve ispatlarda eksik olmadığı, eylemlerin doğru olarak değerlendirilip öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

DHA

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trafik kazası İzmir
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