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Genç kız yaşının 3 katı hırsızlık yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Adana’da 60 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç kız, hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli hırsızlık dedektifleri, merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi’nde devriye görevi yaparken bir genç kızdan şüphelenip takip etmeye başladı.

Genç kız yaşının 3 katı hırsızlık yaptı

Adana’da 60 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç kız, hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli hırsızlık dedektifleri, merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi’nde devriye görevi yaparken bir genç kızdan şüphelenip takip etmeye başladı. Polis genç kızı takip ederken evleri gözetleyen genç kız, bir eve girmek isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.
Emniyete getirilerek sorguya alınan genç kızın Kibariye S. (22) olduğu, hırsızlıktan 60 suç kaydı bulunduğu, ayrıca 6 hırsızlık olayından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirlendi.
Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S., tutuklandı.

Genç kız yaşının 3 katı hırsızlık yaptı

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