Genç kız yolda bulduğu 13 bin doları getirdi, kuyumcu iz sürerek sahibini buldu

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da yolda içinde 13 bin dolar olan bir zarf bulan genç kız, "Ben bunu yerde buldum sanırım sizin olabilir' diyerek kuyumcuya bıraktı. Paranın fotoğrafını çeken, sosyal medyada paylaşan kuyumcu, zarftaki dekonttan yola çıkarak sahibine ulaştı. Parayı sahibine veren Kuyumcu, " Bence parayı bulup getiren ve teslim eden kız benden daha gurur kaynağı. Alkışlanacak biri varsa bence o kız olmalı. Bu, bir zincirleme iyilik oldu." dedi.

Olay dün Kartal, Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emekli doktor olduğu öğrenilen Ömer Ö. bankadan çektiği zarfı içinde bulunan13 bin doları yolda yürürken düşürdü. Parasını düşürdüğünü fark etmeyen Ömer Ö. yoluna devam etti. Ömer Ö.'nün arkasından gelen ve ismi öğrenilemeyen bir genç kız, yerde duran zarfı fark ederek, aldı. Genç kız geri dönerek içinde para olan zarfı kuyumcuya 'Yerde buldum sizin olabilir" diyerek teslim etti. Kuyumcu Fatih Esin de paranın sahibini bulabilmek için önce paranın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Zarfta bulunan dekonttan yola çıkarak, paranın çekildiği banka şubesine de ulaşan Esin, bankanın yönlendirmesiyle kimliğini tespit ettiği kişiye parayı teslim etti.