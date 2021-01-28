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Genç kıza çarparak ölüme terk eden sürücü yakalandı

28.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç kıza otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç kıza otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası sürücünün otomobiliyle hızla uzaklaştığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Bereket’e (18) çarpan Ali B. yönetimindeki otomobil, olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elif, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kaçan sürücü ve aracın bulunması için çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Bereket’e otomobilin çarpma anı yer aldı. Kaza sonrası polis, aracı ve sürücüyü belirleyerek harekete geçti. Kaçan sürücü olduğu iddia edilen Ali B. Karaköprü ilçesinde yakalandı.

Otomobil boş arazide bulundu
Görüntülerden otomobilin plakasını tespit eden ekipler, geçiş güzergahı üzerinde de çalışma yaptı. 34 JV 0990 plakalı otomobil, boş bir arazide üzeri battaniyeyle örtülü vaziyette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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