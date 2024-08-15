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  4. Genç kıza çarpıp kaçtı bir gün bile yatmadan serbest kaldı, ünlü turizm şirketinin veliahtının fotoğrafları her şeyi anlatıyor! Ellerde silah masada mermiler, muştalar...

Genç kıza çarpıp kaçtı bir gün bile yatmadan serbest kaldı, ünlü turizm şirketinin veliahtının fotoğrafları her şeyi anlatıyor! Ellerde silah masada mermiler, muştalar...

15.08.2024 11:39
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İstanbul Beşiktaş'ta lüks cipiyle ara sokakta aşırı hız yapan araç Dila Kıraslı'ya çarparak takla atmıştı. Olay sonrası Kıraslı ağır yaralanırken sürücü arabadan inmeye bile tenezzül etmemiş ve kaçmıştı. Feci kazaya sebebiyet veren kişinin Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı olduğu ortaya çıktı. Dağlı'nın olay sonrası gözaltına alındığı fakat savcılığa uğramadan serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Fotoğraflar ise her şeyi anlatıyor!

Beşiktaş'ta boş yolda aşırı hız yaparak Dila Kıraslı'ya çarpan ve takla atan aracın sahibinin Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan Dağlı'nın ortaya çıkan görüntüleri ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Ellerde silah masada mermiler, muştalar...

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RANGE ROVERLA ÇARPTI KAÇTI

Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen Range Rover marka 34 DOK 427 plakalı araç sürücüsü, aracıyla yokuş aşağı süratle indiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptı. Takla atan araç ardından bir araca ve bir motosiklete daha çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan Kıraslı, Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledildi.

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FURKAN DAĞLI ARACINDAN İNMEYE BİLE TENEZZÜL ETMEDİ

Öte yandan, dört araca çarpan ve Dila Kıraslı'nın yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olay yerinde sürücü olduğunu iddia eden ancak kaza esnasında yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen Furkan Dağlı ise Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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ELLERDE SİLAH, MASADA MERMİLER... POZLARI HER ŞEYİ ANLATIYOR!

Halk TV'de yer alan habere göre kaçan sürücü, 4 saat sonra Çerkezköy polisi tarafından yakalandı.

Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı olduğu ortaya çıktı.

Dağlı, Çerkezköy'de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı'nın yolu savcılığa düşmedi.

Furkan Dağlı'nın arkadaş ortamında çekilen fotoğrafları ise tepki çekti!

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KIRASLI'NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Dağlı'nın serbest kalmasında gerekçe yaralanarak hastaneye kaldırılan Dila Kıraslı'nın durumunun iyiye gitmesi oldu.

İnsan kaynakları uzmanı olarak çalışan Kıraslı'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş kaza
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