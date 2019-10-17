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Genç kıza dehşeti yaşatan sanığın cezai ehliyeti araştırılacak…

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın(25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalışan, ardından öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen tutuklu sanık Emre Çiçek (25) hakkında suç tarihinde cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verildi.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın(25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalışan, ardından öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen tutuklu sanık Emre Çiçek (25) hakkında suç tarihinde cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verildi. Emre Çiçek'in de tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yunus Kıldır'ın da yurtdışına çıkışını yasaklayarak duruşmayı erteledi.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nden sanık Emre Çiçek ile ilgili psikiyatrik muayene epikrizin mahkemeye gönderildiğini açıkladı.

SANIĞIN BABASI TANIK OLARAK DİNLENDİ
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Emre Çiçek'in babası Ali Çiçek olay günü gece saat 01.30'da oğlunun yanına geldiğini belirterek, “İşe gireceğim' diye benden para almıştı. Araç kiralamış, kız arkadaşıyla gezmeye çıkmış. 'Baba ben kız arkadaşımla tartıştım' dedi. 'Kötü bir şey var mı ?' diye sordum. 'Yok, baba sen git' dedi. Ben yukarı çıkarken kaçıp gitti. Ben de hemen polisi aradım. Ben de karakolda Emre'yi gördüm. Kızın babasıyla sabaha kadar karakoldaydık" dedi. Eski ifadelerinin sorulması üzerine tanık Ali Çiçek, “O beyanlarım doğrudur. (Oğlum) Telefonda 'Ben kötü bir şey yaptım. Annemi ve kız kardeşimi alın evden gidin' dedi. Ben inanmadım. Zaten sonra kendisi teslim oldu. Oğlumun psikolojik sorunları vardı. 'Hastaneye götüreyim' dedim ama istemedi. Hatta kız arkadaşına söyledim. Hastaneden randevu aldık. Ancak ilaçlarının iki tanesini kullandıktan sonra kullanmadı. Hastaneye götürmek için çok uğraştım, ama götüremedim" diye cevap verdi.

AVUKAT, SANIĞIN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ
Rabia Kaçmaz'ın avukatı Diren Cevahir Şen de “Emre Çiçek'in fiili mağduru öldürmeye yöneliktir. Sanık Yunus'un eylemi ise diğer sanığın eylemine yardımdır. Adam öldürme suçu bakımından da iştirakçidir. Bu nedenle Yunus'un da tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

CEZAİ EHLİYETİ YÖNÜNDEN RAPOR ALINACAK
Sanık Emre Çiçek'in Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek cezai ehliyeti (akıl hastalığı) bakımından rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, müşteki Rabia Kaçmaz'ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'na sevk edilerek cinsel istismar iddiası ve diğer olgular bakımından rapor alınmasını kararlaştırdı. Tutuksuz sanık Yunus Kıldır'ın da yurtdışına çıkışını yasaklayan mahkeme heyeti, sanık Emre Çiçek'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME
İddianamede Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldiği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda, Rabia Kaçmaz'ın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığını, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğunu belirtiliyor. İddianamede Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla, Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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