Genç kıza ilaçlı cinsel saldırı ve şantaj suçlamasını kabul etmedi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, içkisine ilaç katarak bayılttığı E.B.’ye (25) cinsel saldırıda bulunduğu anları cep telefonuyla kayda alan ardından da görüntüleri yaymakla tehdit ederek para isteyen O.A.’nın (28) yargılanmasına devam edildi. 32 yıl hapsi istenen tutuklu sanık, parayı borç olarak aldığını öne sürüp, genç kızla rızasıyla ilişkide bulunduğunu iddia etti.

Olay, 14 Aralık 2018 günü E.B.’nin tehdit ve şantajlardan bıkıp, savcılığa suç şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Genç kızın iddialarına göre; E.B., arkadaş olduğu O.A.’nın daveti üzerine evine gitti. O.A.’nın verdiği alkollü içecekten ısrar üzerine bir yudum alan E.B., bayıldı. Uyandığında çıplak halde olduğunu gören E.B., O.A.’nın kendisiyle ilişkiye girdiğini anladı. O.A. da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri genç kıza gösterdi.

Daha sonra görüntüleri sildiğini söyleyen O.A., E.B.’yi rahatsız etmeye devam etti. Görüntülerin elinde olduğunu söyleyerek, para istedi. E.B. de görüntüleri yaymakla tehdit eden O.A.’ya 500 TL ve ziynet eşyalarını verdi. O.A., para istemeye devam edip, görüntülerin bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.

MAHKEMEDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılığın talimatıyla gözaltına alınan O.A. tutuklandı. O.A. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘şantaj’ ile özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve ifşa etmek’ suçlarından 32 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında ifade veren E.B., “Beni evine davet etti. Kendisine içki doldurdu. Benim de içmemi istedi. Israrı üzerine bir yudum aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda benimle cinsel ilişkiye girdiğini anladım. Bana videoyu gösterdi. Videoyu silmesini istedim. Yanımda videoyu sildi ancak sonraki günlerde ‘video duruyor, para vermezsen bu videoları senin yakınlarına gönderirim’ diyerek para istedi. Korkup para ve altın verdim. Para istemeye devam etti. İlişki videosunu, sosyal medya hesabının durum bölümünde paylaştı. Tehdit ve şantajlara dayanamayınca şikayetçi oldum” dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

O.A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, E.B.’nin kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini öne sürdü. O.A., “İçkisine ilaç katmadım. Sarhoştu. İlişkiye girdiğimizde tam olarak kendinde değildi. Önceki erkek arkadaşıyla görüşmesini engellemek için o videoyu çektim. Videoları silmem için kendisi para teklif etti. Sadece borç aldım” diye konuştu. Mahkeme başkanının, genç kıza görüntüleri mesaj olarak gönderip, tehdit etmesiyle ilgili soru üzerine de O.A., “Mesaj içerikleri doğrudur ancak belirtilen yazışmaları korkutmak için yaptım” diye konuştu. Dosyadaki eksik evrakın giderilmesine hükmeden mahkeme, O.A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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