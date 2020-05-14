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  4. Genç kıza kabusu yaşattı, çalıştığı markete saldırdı

Genç kıza kabusu yaşattı, çalıştığı markete saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 10:16 | Son Güncelleme

İstanbul Güngören’de genç bir kız, evine gitmek istediği sırada başına bela olan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Saldırganın yolunu kesmesi üzerine çalıştığı markete sığınan genç kız korku dolu anlar yaşadı. Kızın peşini bırakmayan saldırgan marketi basarak camları kırdı.

Güngören Haznedar Mahallesi’nde bir markette çalışan genç kız iş çıkışı korku dolu anlar yaşadı. Genç kız, akşam saatlerinde iş çıkışı evine giderken, başına bela olan ve sürekli kendisini tehdit eden Cihan A. isimli gençle karşılaştı. Cihan A. genç kızın yolunu keserek tehditler savurdu. Genç kız ise çalıştığı markete doğru koştu. Kızı takip eden kişi markete kadar geldi.

ÇALIŞANLAR GENÇ KIZI İÇERİ ALIP KAPILARI KAPATTI

Genç kız çalıştığı iş yerine girerek arkadaşlarından yardım istedi. Kapıları kapatan çalışanlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Cihan A. da marketin kapısına dayanarak kapıyı yumruklamaya başladı. Olay yerine polis gelmeden saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

Genç kız saldırgandan şikayetçi olurken polis ekipleri de saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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