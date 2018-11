Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

Manavgat'ta 15 Mayıs'ta ırmak kenarında yürüyen G.K.'nın kalçasına dokunan otel çalışanı M.Y., çevredekiler tarafından yakalanarak darbedildikten sonra polise teslim edildi. Yürütülen soruşturmanın ardından şüpheli hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

'YANLIŞLIKLA KOLUM ÇARPTI'

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık M.Y., şikayetçi G.K. ile tarafların avukatları ve sosyal hizmetler uzmanı katıldı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı hakkındaki suçlamayı hatırlatarak, sanığa savunmasını sordu. Sanık M.Y., olay günü ırmak kenarında bulunan bir barda içki içtiğini, daha sonra eve giderken yolunu şaşırdığını belirterek, "Önce çevreyolu yönüne giderken daha sonra geri döndüm. Dönüşte bir bayana yanlışlıkla kolum çarptı. Aslında ben mi ona çarptım yoksa o mu bana çarptı hatırlamıyorum" dedi. Sanık M.Y., mahkeme başkanının şikayetçiyi tanıyıp, tanımadığını sorması üzerine, "Hayır tanımıyorum" yanıtını verdi.